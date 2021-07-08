Попередньо слідів насильницької смерті поліцейські не виявили.

У Волинській області потонув дворічний хлопчик.

Це у коментарі агентству Волинські новини підтвердили у прес-службі обласної поліції.

Інцидент стався близько 21:00 7 липня у ставку села Перешпа Волинської області.

Селищна рада уточнила деталі події, пише ТСН. Представники місцевої влади зазначили, що дитина втопилася неподалік від дому, коли матір залишила його та братика на батька. Сама ж жінка пішла збирати чорниці.

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У поліції додали, що загиблого оглянули, але попередньо слідів насильницької смерті не виявили.

Тіло скерували на судово-медичну експертизу, а відомості про подію задокументували належним чином.

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Автор: Яна Ставська