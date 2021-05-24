Спецслужба запобігла спробі незаконного переправлення до Росії партії військових товарів на понад 100 тисяч доларів.

На Харківщині контррозвідники Служби безпеки України викрили і блокували протиправну діяльність міжрегіональної злочинної групи, учасники якої незаконно постачали великі партії товарів військового призначення до Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що до складу групи входили жителі Харківської, Київської та Сумської областей.

«Зловмисники скуповували комплектуючі на вторинному ринку у приватних комерсантів. Ділки, поза митним контролем, автотранспортом вивозили до Росії комплектуючі. Потім посередник перепродавав обладнання авіаційної, танкобудівної та радіоелектронної галузей оборонним підприємствам РФ», - йдеться у повідомленні.

У межах розпочатого кримінального провадження СБУ запобігла спробі незаконного переправлення учасниками групи до Росії партії військових товарів на загальну суму понад 100 тисяч доларів.

Під час завершального етапу спецоперації правоохоронці провели 16 обшуків за місцями мешкання учасників злочинної групи та зберігання товарів військового призначення на території Харківської, Київської та Сумської областей. У ході слідчих дій вилучено комплектуючі до військової техніки, штампи для підроблення технічної документації, печатки комерційних структур, бухгалтерські документи, чорнові записи, чеки, засоби зв’язку та інші докази протиправної діяльності.

Наразі слідчими органів безпеки вирішується питання щодо повідомлення учасникам групи про підозру за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Також спецслужбою перевіряється можлива причетність учасників злочинної групи до постачання українським оборонним підприємствам вживаних комплектуючих до військової техніки.

Зазначається, що за однією з версій, обладнання ділки скуповували на території Росії та в Україні, а потім піддавали «косметичному ремонту» та забезпечували підробленою технічною документацією.

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Автор: Світлана Макринська