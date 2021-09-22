У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох поліцейських автомобілів.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.
Аварія сталася на проспекті Лобановського, 96. За попередніми даними, водій патрульного автомобіля Mitsubishi Outlander під час виконання невідкладного службового завдання підвищеної важливості зіткнувся з автомобілем патрульної поліції Toyota Prius.
В результаті ДТП, для оформлення якої прибули ще два патрульних наряди, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 13 серпня в Білгород-Дністровському районі Одеської області в ДТП загинули троє поліцейських, один потрапив до реанімації.
Направлені у відрядження співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області дорогою з Татарбунар в Сарату в селі Зоря з'їхали на службовому автомобілі в кювет і перекинулися.