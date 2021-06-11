Життя 46-річної жінки зловмисник оцінив у $2,1 тисячі.

На Хмельниччині судитимуть чоловіка, підозрюваного у замовленні вбивства колишньої співмешканки.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Його затримали в квітні цього року, попередивши вчинення злочину.

"Правоохоронці отримали інформацію, що 49-річний мешканець Буковини запланував вбивство своєї колишньої співмешканки і шукає виконавця. Встановлено, що замовник мав тривалий конфлікт з потерпілою. Життя 46-річної жінки зловмисник оцінив у 2100 доларів США", - йдеться й повідомленні.

Правоохоронці зімітували "зникнення та вбивство" жінки, щоб "виконавець" надав замовнику докази. Під час передачі коштів замовника затримали.

Наразі обвинувальний акт щодо зловмисника передано до суду.

Раніше правоохоронці встановили особу підозрюваного у вбивстві 42-річного Анара Мамедова біля ресторану "Артист" у Дніпрі. Це 28-річний громадянин Азербайджану на ім'я Юсіф. Йому заочно повідомили про підозру. Розшук підозрюваного триває.

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Автор: Юрій Годован