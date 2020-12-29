За вбивство першої жертви чоловік був готовий дати 6 тисяч доларів.

В Києві правоохоронці затримали чоловіка, який намагався замовити вбивство двох людей.

Як повідомляється на сайті Нацполіції, оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ одержали інформацію щодо чоловіка, який підшукував кілера для замовного вбивства двох людей.

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Замовник – 34-річний мешканець одного із сіл Броварського району Київщини, депутат 8-го скликання селищної ради. Вбивця мав ліквідувати його опонентів, з якими склалися неприязні стосунки - 47-річного односельчанина та 39-річного жителя сусіднього села.

Поліція спрацювала на випередження і організувала зустріч замовника злочину з «потрібною» йому особою. Зловмисник передав фото своїх ворогів. За вбивство першої жертви він пообіцяв 6 000 доларів США та надав завдаток – 300 доларів.

Організатора злочинів затримали. Йому готується вручення підозри за фактом організації замаху на замовне вбивство, який є незакінченим з причин, що не залежали від волі особи, та готування до вчинення умисного вбивства людини на замовлення.

За протиправні дії замовнику загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

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Автор: Дмитро Захаров