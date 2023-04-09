Раніше сільська громада ухвалила рішення про перехід церкви в підпорядкування Православної церкви України.

У суботу, 8 квітня 2023 року, у Київській області під час штовханини між прихожанами УПЦ МП та ПЦУ помер 61-річний прихожанин Православної церкви України. Інцидент стався в селі Липовець.

Як повідомляє поліція Київщини, обставини смерті літнього чоловіка зʼясовують правоохоронці. Відомо, що він мав проблеми зі здоровʼям.

"8 квітня, близько 11 години до Обухівського управління поліції надійшло повідомлення про те, що під час масових заходів поряд із церквою помер 61-річний місцевий житель. Встановлено, що дідусь мав тяжку хворобу серця, і помер від серцевого нападу", – йдеться у повідомленні.

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Поліція відкрила кримінальне провадження та опитала свідків події. Наразі тривають слідчі дії.

Видання Кагарлик.City пише, що раніше, як розповіли мешканці Липовця, сільська громада ухвалила рішення про перехід церкви в підпорядкування Православної церкви України. Через це 8 квітня до храму прийшли прихожани ПЦУ та вимагали від священника УПЦ МП передати їм ключі від церкви. Проте піп робити це відмовився.

"Прихожани ПЦУ спробували зайти до храму. В цьому їм почали заважати представники УПЦ. Розпочалася штовханина. Поряд із місцем події перебував місцевий житель, якому раптово стало недобре, і він помер", – наголошують у матеріалі.

Інциденти за участі священників УПЦ МП

2 квітня 2023 року на Житомирщині священник УПЦ МП дозволив собі застосувати силу проти дітей 15 і 16 років. Хлопця, який тримав український прапор, піп вдарив по голові.

Пізніше стало відомо, що за справу взялася поліція – священнику УПЦ МП повідомили про підозру в хуліганстві.

Крім того, у митрополита УПЦ Московського патріархату Онуфрія та ще 20 священників УПЦ МП виявили російські паспорти. Онуфрій отримав свій паспорт РФ ще у 2002 році.

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