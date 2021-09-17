Постраждалих госпіталізували.

Поліція Київщини з'ясовує обставини ДТП за участю вагітної багатодітної матері.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, вчора о 21 годині медики повідомили до Білоцерківського районного управління поліції про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась неподалік села Томилівка.

Група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група, які прибули на місце, з'ясували, що ДТП трапилась за участі автомобілів "Volkswagen Golf" та "Volkswagen Transporter", за кермом якого "перебувала 31-річна жінка на 33-му тижні вагітності. Також в цій машині був з нею чоловік та четверо спільних малолітніх дітей віком від 3 до 7 років.

Водієм автомобіля "Volkswagen Golf" був 33-річний чоловік. Його госпіталізували "з поверхневими саднами верхніх кінцівок та правого колінного суглобу". В поліції зазначають, що також відразу після автопригоди 5-річного хлопчика з саднами і раною губи та матір, у якої виявили забій нижнього відділу грудної клітки, госпіталізували до лікарні.

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"У слідчому відділі приймається рішення щодо визначення кваліфікації. В подальшому після отримання результатів стану потерпілих поліцейські приймуть остаточне рішення", - зазначають у відділі комунікації.

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Автор: Надя Пришляк