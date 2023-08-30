Люди кажуть, що першою вдалося врятувати тещу неадекватного чоловіка.

В Одеській області чоловік тримав у заручниках власну родину. Очевидці нібито чули постріли.

Як повідомляють у регіональному главку Національної поліції, сьогодні, 30 серпня, близько 12:00 до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир на четвертому поверсі у місті Чорноморськ жінка просить про допомогу. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та керівництво ГУНП в Одеській області.

"Встановлено, що в оселі знаходиться 29-річний місцевий житель зі своєю дружиною та маленькою донькою. Чоловік відпустив тещу, а жінку з дитиною тримав, погрожуючи завдати тілесні ушкодження", - повідомили в управлінні.

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Поліцейські вели з чоловіком переговори. Згодом стало відомо, що людей звільнено, а зловмисника затримали. Подробиці обіцяють розповісти пізніше.

Очевидці повідомляють, що чоловік взяв у заручники родичів. Повідомляється, що вдалося звільнити його тещу, всю у крові. Також люди пишуть, що чули постріли.

Стрілянина у Дніпрі - головні новини

У Дніпрі патрульні намагалися зупинити автівку, однак водій їх ігнорував. За даними ДБР, чоловік, який був пасажиром, поводився агресивно та був п’яний. Під час бійки з поліцейскими був застрелений.

Кримінальне провадження розслідується за двома статтями Кримінального Кодексу: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень).

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