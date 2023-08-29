На Львівщині сталася смертельна ДТП. Водій збив візочок із дворічною дитиною на нерегульованому пішохідному переході – хлопчик загинув.
Як повідомляють правоохоронці, ДТП сталася 29 серпня близько 12:00 на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Раковець Львівського району.
"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Пежо 407", 43-річний житель Нового Роздолу, здійснив наїзд на дворічного хлопчика, мешканця модульного містечка одного з сіл Львівського району, який перебував у дитячому візочку, яким керувала його мати. Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події", – йдеться у дописі.
За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.
ДТП в Україні: інші новини
Ввечері 22 серпня на Вінничині сталася масштабна аварія. У тій ДТП загинули 12 людей, з яких шестеро – діти. Згодом стало відомо, що загинули дві родини з дітьми та їхні близькі: два брати, їхня неповнолітня сестра, дружини, діти, теща одного із них та кум – хрещений батько 2-річного хлопчика, який теж був у салоні авто.
Декількома днями раніше велика аварія сталася на Черкащині. Тоді загинуло три людини. Тіла загиблих довелося вирізати з потрощених машин рятувальникам.