Матір малюка звинувачує вихователів садочка та каже, що її син отримав жахливу травму у закладі.

У Полтаві дворічний хлопчик повернувся додому з дитячого садочка з розрізаним язиком. Дитині наклали п'ять швів. Матір малюка каже, що її син отримав жахливу травму у садочку та звинувачує у цьому вихователів.

Про це повідомляє "Полтавське телебачення".

Матір хлопчика розповіла, що помітила млявість своєї дитини ще тоді, коли вона забирала малюка з садочка. Вже вдома син підійшов до жінки та показав їй розрізаний язик. Говорячи про інцидент, який стався 10 грудня, матір не стримує сльози.

"Роздягала дитину, зайшли на кухню, й дитина висувала язичок "мама, поцілуй, мені боляче". Я просто злякалася, коли побачила той язик, тому що це страшно було", – розповіла мама хлопчика.

Вона одразу зателефонувала виховательці та у швидку допомогу. Дитину забрали до лікарні, там малюку наклали п'ять швів. Вихователька приїжджала до оселі батьків хлопчика у вечір, коли стався інцидент.

Читайте такожСпівав на "тихій годині": в Одесі хлопчик поскаржився на побиття в садочку (відео)Матір хлопчика каже, що вона навіть не отримала елементарних вибачень, а у садочку ще й звинуватили її в інциденті. Жінка хоче отримати пояснення та дізнатися, як її син отримав такі травми.

Малюк перебував у стаціонарі три доби, нині його вже виписали. Лікарі кажуть, що травма та шви, які накладали на язик, не вплинуть на дикцію хлопчика у майбутньому.

За інформацією, яку повідомила жінка, її син отримав травму у дитячому садочку №34 "Журавлик". Завідувачка закладу каже, що малюк отримав травму вже вдома.

"Це сталося в п'ятницю, як дитина вже була вдома... Ззовні здоровий, дитинка не плакала, дитинка в садочку харчувалася. Вихователь не може насильно заглядати в рота. Якби дитина плакала, була збуджена, знервована, одразу ми телефонуємо батькам, одразу ведемо до медиків", - заявила завідувачка.

Матір дитини звернулася у поліцію. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Полтавщині у дитсадку знущалися з 4-річої дівчинки. "Скотчем замотали руки та ноги, заклеїли рот" - такі тортури терпіла дитина.

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Автор: Поліна Кузенко