Підозрюваного затримали.

На Луганщині поліцейські затримали 48-річного мешканця Сєвєродонецька, який підозрюється у зґвалтуванні 6-річної дівчинки. Дитину госпіталізували до лікарні.

Читайте такожПідозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової повісився в СІЗОПро це у Facebook повідомила речниця ГУНП у Луганській області Тетяна Погукай.

Зазначається, що напередодні, вечері 27 квітня до поліції звернулась місцева мешканка з повідомленням про те, що її 6-річну доньку зґвалтував невідомий чоловік.

В ході проведення слідчо-оперативних дій встановили особу злочинця, його місце знаходження та затримали його.

«Під час проведення невідкладних слідчих дій були встановлені обставини злочину та за місцем мешкання затриманого вилучені речові докази», – говориться в повідомленні.

Затриманим виявився раніше судимий за майнові злочини, який працює інженером на одному з підприємств міста.

За фактом злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування).

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Автор: Катерина Шварц