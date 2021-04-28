На Луганщині поліцейські затримали 48-річного мешканця Сєвєродонецька, який підозрюється у зґвалтуванні 6-річної дівчинки. Дитину госпіталізували до лікарні.
Читайте такожПідозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової повісився в СІЗОПро це у Facebook повідомила речниця ГУНП у Луганській області Тетяна Погукай.
Зазначається, що напередодні, вечері 27 квітня до поліції звернулась місцева мешканка з повідомленням про те, що її 6-річну доньку зґвалтував невідомий чоловік.
В ході проведення слідчо-оперативних дій встановили особу злочинця, його місце знаходження та затримали його.
«Під час проведення невідкладних слідчих дій були встановлені обставини злочину та за місцем мешкання затриманого вилучені речові докази», – говориться в повідомленні.
Затриманим виявився раніше судимий за майнові злочини, який працює інженером на одному з підприємств міста.
За фактом злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування).
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