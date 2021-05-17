На Львівщині судитимуть слідчого Служби безпеки України через перевищення повноважень при передачі 24 кг арештованих ювелірних виробів.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
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Зазначається, що за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону до суду направлено обвинувальний акт стосовно слідчого в особливо важливих справах одного з відділень Управління СБУ у Львівській області за фактом перевищення службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України).
«Розслідуванням встановлено, що правоохоронець у січні 2019 року безпідставно передав громадянину понад 24 кг ювелірних виробів із золота та срібла вартістю понад 8,6 млн грн, які були вилучені у нього у листопаді 2018 року в міжнародному аеропорту «Львів», - йдеться у повідомленні.
За інформацією відомства, при цьому слідчий достовірно знав, що ювелірні вироби є речовими доказами у кримінальному провадженні і на них накладено арешт ухвалою Галицького районного суду м. Львова.
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