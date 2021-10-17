Смертельна ДТП на Житомирщині сталася минулої ночі.

У ніч на неділю, на автодорозі М-06 "Київ – Чоп" у дорожньо-транспортній пригоді загинули дві людини.

Смертельний аварія трапилася сьогодні біля селища міського типу Пулини Житомирської області близько першої години ночі, повідомила патрульна поліція Житомирщини.

За його даними, зіткнулися автомобіль "Audi" та вантажівка"Mercedes".

Читайте такожПереворот у повітрі: у Мелітополі сталася автомобільна НП (відео)"В результаті ДТП водій і пасажирка легковика загинули на місці події. Патрульні забезпечили охорону місця ДТП та здійснювали регулювання дорожнього руху", – йдеться у повідомленні.

Деталі того, що сталося, почала встановлювати слідчо-оперативна група.

У поліції також показали фото з місця трагедії. На знімках видно, що вантажівка буквально знищила "Audi" – від легковика залишилася купа металу.

Раніше стало відомо, що в Києві 15 жовтня на проспекті Степана Бандери водій вантажівки в стані алкогольного сп'яніння на нерегульованому пішохідному переході збив двох пішоходів, один з постраждалих помер у лікарні.

Пізніше Шевченківський райсуд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід – арешт без можливості вийти на свободу під заставу.

Автори: Тамара Отовська, Екатерина Присяжнюк