Легковик перекинувся від удару, водій загинув.

Читайте такожУ Львові п'яна водійка на Lexus без прав побила патрульну (фото)У Львові в суботу, 8 травня, сталася смертельна ДТП біля "Галицького перехрестя" на вулиці Богдана Хмельницького.

За інформацією Varta1, близько 17:00 зіткнулися три авто, серед яких вантажівка. Одна з машин перекинулася, їй відірвало дах.

Внаслідок аварії загинула людина. У патрульній поліції зазначили, що ще одна людина травмована, однак від госпіталізації відмовилася.

Речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська уточнила ZAXID.NET, що зіткнулися автомобілі ВАЗ та Mercedes, загинув водій ВАЗ.

Судячи з відео, опублікованого патрульними, водій ВАЗ проїхав перед вантажівкою та вилетів на зустрічну смугу, де й зіткнувся з Mercedes.

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Автор: Катерина Комолова