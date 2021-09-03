Серед загиблих – водій вантажівки, дві жінки та неповнолітня дівчина.

На Львівщині водій вантажівки не впорався з керуванням та в’їхав у продуктовий магазин, внаслідок чого загинули четверо осіб.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, ДТП сталася сьогодні, 3 вересня, близько 16:20, на вулиці Самбірській у місті Рудки.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій сідлового тягача "Рено" не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, збив електроопору та в'їхав у продуктовий магазин.

"Від тілесних ушкоджень, отриманих внаслідок ДТП, водій вантажівки та ще дві жінки загинули на місці події. Крім того, травми отримала неповнолітня дівчина-пішохід, яка була доставлена до лікарні. Незважаючи на зусилля медиків, потерпіла померла у медзакладі. Особи усіх учасників ДТП встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вирішується питання її правової кваліфікації.

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Автор: Світлана Макринська