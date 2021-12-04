В ОЄОУ уточнили, що акт вандалізму був виявлений вранці 4 грудня.

Сьогодні вранці у Рівному вандали пошкодили Ханукію.

Про це йдеться у повідомленні Об'єднаної єврейської общини України (ОЄОУ) в Telegram. "Зруйнована велика частина світильників, а також розподільний щит", - наголошується в повідомленні.

В ОЄОУ уточнили, що акт вандалізму був виявлений вранці 4 грудня. За словами очевидців, на Ханукії була залишена записка з зразковим змістом "Іудеї зловживають нашою толерантністю".

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Рівненська єврейська община на місце події викликала наряд патрульної поліції для складання заяви.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада невідомі особи повалили Ханукію на столичній Троєщині. Ханукія належить єврейській общині лівого берега Києва і вже знову встановлена на своє місце. В ОЄОУ зазначають, що це вже третя постраждала Ханукія в Україні за три дні Хануки.

Автор: Віолетта Орлова