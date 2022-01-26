Мати загиблої встигла вибратись з палаючого житла через вікно. Суд виніс вирок нападнику.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області до 12 років в'язниці засудив чоловіка, який побив жінку через відмову в інтимі та підпалив її будинок.

Про це йдеться у вироку суду.

Як зазначається, фігурант - уродженець села Пасічне Саратського району Одеської області, раніше неодноразово судимий за крадіжки.

Ввечері 3 січня 2018 року обвинувачений в одному з сіл зазначеного району проводив додому знайому, з якою вони разом були в гостях. Чоловік у стані алкогольного сп'яніння намагався схилити її до інтимної близькості, але та відмовилася.

Через деякий час, того ж вечора, зловмисник проник до будинку постраждалої, розбивши скло на вхідних дверях. Він знову примушував жінку до статевого акту, а коли вона відмовилася, багато разів вдарив її по голові та обличчю табуретом з металевими ніжками. Жертва знепритомніла.

Крім того, як йдеться в документі, зловмисник побачив у будинку її літню матір. Застосувавши силу, заштовхав пенсіонерку на кухню і підпер холодильником вхідні двері, щоб та не могла вийти.

Потім, щоб приховати сліди злочину, підпалив штори біля дверей і диван у кімнаті, де була молодша жінка. Після цього фігурант втік додому.

Внаслідок підпалу вогонь охопив будинок, але пенсіонерка врятувалася, зумівши вибратися з житла через вікно.

У палаючому будинку виявили мертвою її доньку. Згідно з висновками експертизи, загибла отримала не менше 15 ударів по голові та обличчю, а також не менше 10 ударів по руках, які виставляла вперед для захисту. Однак, отримавши тяжкі травми, померла вона від отруєння продуктами горіння.

Читайте такожРосіянин та українець кілька років продавали жінок з Одеси до ЄС (фоторепортаж)Суд визнав фігуранта винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема, в умисному вбивстві та засудив до покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Суворовський районний суд Одеси до 14 років в'язниці засудив чоловіка, який у 2019 році підпалив приватний житловий будинок разом зі своєю колишньою дружиною.

А на Буковині чоловік підпалив будинок, у якому перебувала маленька дівчинка.

Вас також можуть зацікавити новини: