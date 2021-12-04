Тіло через три дні виявив місцевий житель і заявив про вбивство до поліції.

В Одеській області чоловік убив односельця та сховав тіло в диван.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Як зазначається, вчора до правоохоронних органів звернувся чоловік, який заявив про знайдене в дивані тіло.

На місце події виїхала оперативно-слідча група, яка встановила, що вбивство скоєно на території Іванівської ОТГ ще 29 листопада, а заявник виявив тіло через три дні.

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"Встановлено, що під час спільного вживання алкоголю потерпілий словесно образив приятеля, через що той вдарив чоловіка ножем у груди. Від отриманих ран він помер на місці. Щоб приховати сліди свого злочину, зловмисник сховав убитого односельця в диван і зник", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці кваліфікували інцидент за ч. 1. ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання, вирішується питання про оголошення йому підозри. Фігуранту загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

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Автор: Лариса Козова