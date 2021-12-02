Зловмиснику загрожує 15 років позбавлення волі.

У Подільському районі Одеської області чоловік вбив знайомого і заявив на себе в поліцію.

Як повідомили в Подільському управлінні поліції, подія сталася 30 листопада в селі Бочманівка Куяльницької ОТГ.

У поліцію звернувся місцевий житель і повідомив, що під час застілля посварився зі знайомим з сусіднього села. Чоловіки влаштували бійку, в ході якої заявник вдарив 49-річного потерпілого ножем.

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Поліцейські затримали 31-річного чоловіка, його поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що в Одесі в одному з будинків на вул. Академіка Корольова чоловікові в неадекватному стані здалося, що за ним стежив його сусід.

Чоловік не стерпів такої зухвалості й прострілив з травматичного пістолета вічко, розташоване у дверях сусіда. Зловмисник ледь не зробив сусіда "однооким піратом".

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Автор: Лариса Козова