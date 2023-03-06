Інцидент стався у населеному пункті Велика Михайлівка.

У понеділок, 6 березня 2022 року, у Великій Михайлівці на Одещині госпіталізували 11-місячну дитину, яка отруїлася щурячою отрутою. Про це повідомляє прес-служба Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

"11-місячний хлопчик отруївся щурячою отрутою. Швидка була на місці вже за 7 хвилин – малечу госпіталізували до Велико-Михайлівської ЦРЛ", – йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, наразі дитина знаходиться у задовільному стані. Обставини події поки не повідомляються.

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Інциденти на Одещині

6 березня 2023 року стало відомо, що в Одесі затримали колишнього бойовика батальйону "Спарта", який воював проти ЗСУ у складі терористичної організації "ДНР". Житель Одещини приїхав до окупованого Донецька у 2014 році, та вступив до лав бойовиків.

Раніше в місті викрили агентурну мережу російської ФСБ. Одним із затриманих виявився місцевий житель, помічник одного з депутатів так званого "кримського парламенту" Костянтина Мальчікова.

У грудні 2022 року у Овідіополі на Одещини отруїлися девʼятеро співробітників підприємства. Причиною отруєння стало порушення правил користування генератором.

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