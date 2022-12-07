Зараз вона перебуває в лікарні.

На Київщині через неправильну експлуатацію генератора 18-річна дівчина отруїлася чадним газом.

Про це повідомляється на сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій у соціальній мережі Facebook. Інцидент стався у селі Білогородка Київської області вночі.

"Через неправильну експлуатацію бензинового генератора 18-річна дівчина отруїлася чадним газом. Рятувальники передали потерпілу медикам. Наразі вона перебуває у Боярській центральній районній лікарні", - сказано в повідомленні.

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У ДСНС наголосили, що генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі та не можна встановлювати в будівлі, тому що під час роботи він виділяє чадний газ, що може призвести до отруєння та летальних випадків.

Рятувальники зазначають, що генератор потрібно встановлювати так, щоб відстань до найближчої поверхні, як-от стіни та вікна, була не менш як 6 метрів.

Неправильне використання генераторів

На початку листопада повідомлялося, що українці фактично спустошили європейський ринок енергетичного обладнання.

Через постійні ракетні атаки Росії на критичну інфруструктуру, люди почали скуповувати їх, щоб встановити на роботі або вдома.

Відомо вже про ряд трагічних випадків, які сталися через неправильне використання генераторів.

Так, у Київській області сім'я використовувала для освітлення генератор, який знаходився прямо в приміщенні. Чоловік загинув від отруєння чадним газом, його дружину встигли госпіталізувати.

У Гостомелі отруїлася ціла родина - 72-річна бабуся, 48-річний чоловік, а також двоє дітей 12 та 4 років.

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