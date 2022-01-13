Зміст татуювання виражав зневагу до правоохоронців.

В Одесі судитимуть військовослужбовця Національної гвардії, який до смерті забив незнайомого чоловіка.

Про це повідомляють в Одеській спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері.

Встановлено, що в ніч на 18 липня 2021 року військовослужбовець перебував в Одесі, де випивав разом зі своїм знайомим.

У них виник конфлікт з перехожим, який мав татуювання, зміст якого виражає зневагу до правоохоронців.

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Обвинувальний акт стосовно військовослужбовця контрактної служби однієї з військових частин Нацгвардії та його знайомого за фактом вбивства, тобто умисного протиправного заподіянні смерті іншій людині з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України), направили до суду.

Раніше повідомлялося, що у Київській області чоловік через ревнощі забив до смерті вагітну дружину.

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