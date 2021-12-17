Сусіди, яких звинувачують у тому, що трапилося, свою провину не визнають.

В Одеській області поліція почала розслідування за фактом розстрілусобак на дачі пенсіонера.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що в правоохоронні органи звернувся житель Дачненської сільської громади з проханням вжити заходів до сусідів, які застрелили кількох його собак і кудись сховали трупи.

В ході перевірки вказаного повідомлення правоохоронці опитали обидві сторони – заявника і сусідів, які свою причетність до події з тваринами заперечують. При цьому вони розповіли, що неодноразово конфліктували з сусідом через тварин, які жили на території його домоволодіння.

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За даним фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу . Поліцейські вивчають вилучені з місця події відеозаписи та встановлюють місцезнаходження зниклих собак.

У громадській організації "Закон природи" заявили журналістам, що зловмисники увірвалися у двір пенсіонера з вогнепальною зброєю. Після того, як вони розстріляли собак, одного з них добили каменем. Потім зібрали трупи мертвих тварин і відвезли у невідомому напрямку.

"Всього у дворі було сім собак, два з них сховалися, а один вижив і був доставлений нами в клініку. Вбивцями виявилися сусіди, які тримають в страху все селище. Сьогодні у них проводився обшук, в ході якого вилучено предмет, схожий на зброю", - заявили в організації.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня в передмісті Одеси зловмисники з рушницями забралися на територію приватного домоволодіння до 65-річного пенсіонера і застрелили його собак. Цей чоловік проживає в Одесі, собаки перебували на його дачі. Тварини були стерилізовані, доглянуті і щеплені.

За словами місцевих жителів, зловмисники минулого року отруїли кількох собак, а пенсіонер забрав до себе тварин, що вижили і побудував для них на своїй території будки і вольєр. Однак, за даними місцевих жителів, сусіди вирішили їх добити.

Автор: Лариса Козова