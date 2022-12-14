В місті Білгород-Дністровський Одеської області невідомі вкрали з гуманітарного штабу ноутбуки та облили продуктові набори піною з вогнегасника.
Про це повідомив мер міста Віталій Граждан на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, сьогодні вночі невідомі зловмисники проникли до гуманітарного штабу, який розташовано у місцевому Будинку культури.
Граждан повідомив, що зловмисники вкрали понад 10 ноутбуків, на яких працювали співробітниці штабу. Також невідомі облили піною з вогнегасника всі пакети з продуктовими наборами.
Мер зазначив, що правоохоронці проводять відповідні невідкладні дії, та висловив сподівання, що злочинці будуть затримані та покарані.
Новини Одеської області
Раніше повідомлялося, що в Одесі затримали чоловіка, який працював на штаб ПВК "Вагнер". Відомо, що він збирав розвіддані про бойові позиції Збройних Сил України у місті.
Також в Одесі працював російський агент спецслужб. Він "полював" за українськими береговими ракетними комплексами "Нептун".
Інший мешканець Одеси скористався відсутністю світла, щоб грабувати людей.
8 грудня стало відомо, що на Одещині через пожежу в житловому будинку загинули три людини.