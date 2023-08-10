Затриманий Григорій Мельниченко є головою Білгород-Дністровської райради та зятем колишнього очільника Одеської ОДА Сергія Гриневецького.

На Одещині за підозрою у крадіжці катера екологів затримали голову Білгород-Дністровської райради Григорія Мельниченка, який є зятем колишнього очільника обласної державної адміністрації Сергія Гриневецького.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, викрито депутата – голову однієї з райрад на Одещині на викраденні майна Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу. Вартість викраденого – 2 млн 690 тис. гривень.

За даними слідства, посадовець, під приводом нібито збереження державного майна від ворожих обстрілів, заволодів швидкісним катером "TUNA" 865 Cabin з двома підвісними двигунами та автомобільним причепом.

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У прес-службі пояснили, що фігурант скоїв це, шляхом введення в оману осіб, у яких майно було на зберіганні – на території яхт-клубу "Совіньйон" (Одеса). Також депутат вніс недостовірні відомості до документів, а потім перевіз катер у "безпечне" місце на територію заводу у місті Біляївка та розпорядився ним на власний розсуд.

Голову райради затримано. Він підозрюється у скоєнні крадіжки у великих розмірах. Наразі вирішуються питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсторонення від посади та арешту майна.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про голову Білгород-Дністровської райради Григорія Мельниченка, який є зятем колишнього голови Одеської ОДА Сергія Гриневецького.

Скандали, у які потрапляв голова Білгород-Дністровської райради

У липні 2022 року під час позачергової сесії Білгород-Дністровської районної ради Одеської області сталася бійка між мером міста Білгород-Дністровський Віталієм Гражданом та головою Білгород-Дністровської райради Григорієм Мельниченком. Посадовці звинувачували один одного, поліція розпочала розслідування за фактом нанесення навмисного легкого тілесного ушкодження.

У травні 2023 року співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв заявив, що підрозділи територіальної оборони Білгород-Дністровського перешкоджають відновленню водойм, мінуючи проїзди до заповідника. Вчений звинуватив у цьому кілька осіб та стверджував, що перешкоди чинять через забаганки Мельниченка. Русєв звинуватив його у спробах усунути адміністрацію нацпарку, "щоб поставити своїх людей для дерибану ресурсів".

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