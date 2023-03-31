Чотири зловмисники щомісяця збували до 6 тисяч доз та отримували 1 мільйон гривень прибутку.

Чергове наркоугрупування викрили правоохоронці. Двоє жителів Одещини віком 32 та 34 роки створили наркокрамницю в Інтернеті, де пропонували канабіс, амфетамін та "Альфа-PVP". Під час затримання у торговців наркотиками вилучили гранатомет.

Як повідомляє ГУНП в Одеській області, для збуту фігуранти залучили двох жителів Чорноморська, які збували "товар" через закладки. Фасували його в орендованому гаражі, який використовували як цех і склад.

"Лідери угруповання адміністрували Інтернет-магазин, приймали замовлення від клієнтів, забезпечували безперебійне постачання гуртових партій "товару", контролювали рух коштів і розподіляли прибуток між учасниками групи. Щомісяця зловмисники збували близько 6 тисяч доз. Такий бізнес приносив їм близько мільйона гривень прибутку щомісяця", - повідомили в управлінні.

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Правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділів провели 15 одночасних обшуків, під час яких вилучили близько 5 тисяч. вже готових до збуту закладок із амфетаміном, "Альфа-PVP" та канабісом, "чорнові" записи, гроші в іноземній валюті. Крім того, вилучено зброю з набоями, чотири гранати, ручний протитанковий гранатомет, а також чотири автомобілі, які зловмисники використовували.

Все вилучене скеровано на проведення досліджень. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків та психотропів за цінами "чорного" ринку перевищує 1 мільйон гривень.

Усіх фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Боротьба з наркозлочинністю в Україні - останні новини

Минулого місяця в Дніпропетровській області нейтралізували наркоугруповання зі щомісячним обігом у 12 мільйонів гривень. Зловмисники легалізували доходи, скуповуючи елітну нерухомість.

До цього в Києві припинили діяльність озброєного злочинного наркоугруповання, що збувало кокаїн в столиці.

Також масштабний канал контрабанди наркотичних засобів та прекурсорів з ЄС до України викрили на Галицькій митниці.

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