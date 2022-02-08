Група осіб організувала ввезення наркотичних засобів з країн ЄС через митні пости Галицької митниці Держмитслужби.

Викрито масштабний канал контрабанди наркотичних засобів та прекурсорів з країн Євросоюзу до України з метою подальшого їх збуту.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, група осіб, до якої входили жителі різних областей, організували ввезення наркотичних засобів з країн ЄС до України через митні пости Галицької митниці Держмитслужби з метою подальшого збуту. Для цього вони використовували міжнародний сервіс одного з поштових операторів в Україні, а в документах на відправлення вказували недостовірні дані щодо вмісту.

За попередніми даними, щомісячний обіг каналу контрабанди складав близько 1 млн грн.

"Наприкінці січня 2022 року на митному пункті пропуску Львів-Поштовий виявлено та оглянуто посилку, відправлену з Польщі в Київську область, у якій знаходились понад півтисячі таблеток з вмістом трамадолу", - розповіли в ОГ .

Під час обшуку в квартирі одного з учасників групи правоохоронці виявили і вилучили більше 10 тис. таблеток, серед яких медичні препарати із вмістом психотропних речовин та наркотичний засіб екстазі загальною вагою близько 200 г. Вартість вилучених наркотичних засобів і прекурсорів на чорному ринку складає приблизно 1 млн грн.

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Затримано одного з учасників групи в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проводяться заходи щодо встановлення усіх причетних до злочинів осіб, додали в Офісі генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, на українсько-польському кордоні у пункті пропуску "Краківець" у двох українців прикордонники виявили наркотики.