В результаті аварії загинули хлопчик, 2013 р. н., і його 37-річна тітка.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області затримано водія, який увечері 1 липня на Nissan смертельно травмував малолітнього хлопчика і його тітку.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, встановлено, що 33-річний водій на авто Nissan збив трьох людей на трасі Одеса-Рені, коли вони перетинали дорогу на неосвітленій ділянці пішохідного переходу.

«В результаті аварії загинули хлопчик, 2013 р. н., і його 37-річна тітка. Ще одну постраждалу – 30-річну жінку – госпіталізували з численними травмами», - повідомили в главку.

Згідно з медичним обстеженням, чоловік керував автомобілем у тверезому стані.

Його затримали в порядку ст. 208 КПК України в рамках провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Смертельна ДТП на Одещині

Увечері 1 липня в Білгород-Дністровському районі Одеської області, на трасі Одеса-Рені, іномарка смертельно травмувала жінку і дитину, які йшли через дорогу по пішохідному переходу. Ще одну людину госпіталізували.

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Автор: Лариса Козова