Після оголошення рішення підозрюваний вибачився перед матір'ю хлопця та перед своїми колегами.

Херсонський суд обрав запобіжний захід командиру роти патрульної поліції області Андрію Сахно, який п'яним збив на смерть 17-річного підлітка.

Як пише "Сьогодні", винуватця ДТП відправили на 60 діб у СІЗО без права внесення застави.

Повідомляється, що після оголошення рішення підозрюваний вибачився перед матір'ю Дмитра, а також перед своїми колегами.

Патрульний на смерть збив підлітка у Херсоні: подробиці ДТП

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Хлопець переходив дорогу пішохідним переходом. Коли він дійшов до середини дороги, його збив автомобіль BMW. При цьому водій навіть не зупинився та не викликав медиків, а зник з місця події.

Потерпілий помер на місці ДТП від отриманих травм.

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Автор: Катерина Шварц