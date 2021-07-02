У Білгород-Дністровському районі Одеської області іномарка смертельно травмувала жінку і дитину.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, надзвичайна подія сталася ввечері на трасі Одеса-Рені.
Як зазначається, автомобіль Nissan під керуванням 33-річного водія збив трьох осіб. В результаті загинули жінка і хлопчик, ще одна постраждала була доставлена в лікарню.
На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події та особи потерпілих. Вирішується питання про її правову кваліфікацію.
Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, трагічна ДТП сталася на пішохідному переході біля села Старокозаче.
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