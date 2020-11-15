Мікроавтобус, в якому перебувала сім'я з п'яти осіб, перекинувся. У постраждалої, імовірно, перелом таза.

Сьогодні в Лиманському районі Одеської області при зіткненні мікроавтобуса і тягача з військовою технікою важко травмована жінка.

Читайте такожНа Одещині внаслідок зіткнення двох автомобілів загинули 2 людини, ще 4 постраждалиЯк повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, ДТП сталася сьогодні вдень.

За попередньою інформацією, військовий тягач, який транспортував військову техніку, пересувався по дорозі в бік смт Чорноморське, до військової частини. Але, перетинаючи трасу, не надав переваги в русі мікроавтобусу Mercedes Sprinter, який рухався головною дорогою.

«Щоб уникнути зіткнення, водій мікроавтобуса вивернув кермо і в результаті цього маневру перекинувся. В автобусі була сім'я з п'яти осіб. Постраждала 44-річна дружина водія, її госпіталізували», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у потерпілої, згідно з попереднім діагнозом, перелом таза.

Вирішується питання про відкриття справи за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Обставини ДТП встановлюються, на місці працює слідчо-оперативна група.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова