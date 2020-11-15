Сьогодні в Лиманському районі Одеської області при зіткненні мікроавтобуса і тягача з військовою технікою важко травмована жінка.
Читайте такожНа Одещині внаслідок зіткнення двох автомобілів загинули 2 людини, ще 4 постраждалиЯк повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, ДТП сталася сьогодні вдень.
За попередньою інформацією, військовий тягач, який транспортував військову техніку, пересувався по дорозі в бік смт Чорноморське, до військової частини. Але, перетинаючи трасу, не надав переваги в русі мікроавтобусу Mercedes Sprinter, який рухався головною дорогою.
«Щоб уникнути зіткнення, водій мікроавтобуса вивернув кермо і в результаті цього маневру перекинувся. В автобусі була сім'я з п'яти осіб. Постраждала 44-річна дружина водія, її госпіталізували», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у потерпілої, згідно з попереднім діагнозом, перелом таза.
Вирішується питання про відкриття справи за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Обставини ДТП встановлюються, на місці працює слідчо-оперативна група.
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