У місті Южне Одеської області зловмисник пошкодив машину сусідів і нацькував на них собаку.
Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
Зазначається, що сьогодні 47-річному жителю Южного повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За даними поліції, повертаючись з прогулянки з собакою, правопорушник побачив родину сусідів, які зупинили свій автомобіль біля під'їзду будинку і виносили з нього пакети.
Читайте такожНа Одещині вівчарка покусала 6-річного хлопчика
Нецензурно лаючись і погрожуючи подружжю, чоловік вимагав відігнати машину, а коли його вимогу не виконали - розкидав речі з багажника, розбив скло дверей автомобіля і відірвав дзеркала заднього виду.
"Зловмисника не зупинила навіть присутність у салоні 9-річної дочки сусідів і він, розійшовшись, нацькував на сімейну пару собаку. На щастя, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Протиправні дії зловмисника припинили поліцейські, яких подружжя викликало на місце події. За фактом хуліганства правоохоронці почали кримінальне провадження.
Інші новини, які можуть вас зацікавити
- У Києві голий неадекват відкусив батьку палець, розбив собакою вікно та ледь не зарізав чоловіка (відео)
- У Дніпрі в реанімації помер 2-річний хлопчик, якого понівечили домашні вівчарки
- На Одещині затримали чоловіка, який застрелив меншого брата колишньої дружини
- Жительку Житомира затримали за знущання із собаки: жінка виштовхувала його з вікна (фото, відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram