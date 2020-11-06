За фактом хуліганства поліція відкрила кримінальне провадження.

У місті Южне Одеської області зловмисник пошкодив машину сусідів і нацькував на них собаку.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Зазначається, що сьогодні 47-річному жителю Южного повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За даними поліції, повертаючись з прогулянки з собакою, правопорушник побачив родину сусідів, які зупинили свій автомобіль біля під'їзду будинку і виносили з нього пакети.

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Нецензурно лаючись і погрожуючи подружжю, чоловік вимагав відігнати машину, а коли його вимогу не виконали - розкидав речі з багажника, розбив скло дверей автомобіля і відірвав дзеркала заднього виду.

"Зловмисника не зупинила навіть присутність у салоні 9-річної дочки сусідів і він, розійшовшись, нацькував на сімейну пару собаку. На щастя, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Протиправні дії зловмисника припинили поліцейські, яких подружжя викликало на місце події. За фактом хуліганства правоохоронці почали кримінальне провадження.

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Автор: Лариса Козова