Двоє з них були місцевими жителями.

Сьогодні вранці до поліції Полтавської області надійшло повідомлення, що в трьох населених пунктах, ймовірно, від переохолодження на вулиці загинуло троє людей.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області. Зазначається, що мертвих людей виявили в селищі Диканька, в селах Мушти та Марківка Полтавського району.

За інформацією правоохоронців, в селищі Диканька на вулиці виявлено чоловіка віком 70-75 років, без ознак життя. "Його тіло слідчим поліції направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Також поліціанти вживають заходів щодо встановлення особи померлого", - сказано в повідомленні.

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Також зазначається, що в селі Мушти Решетилівської громади виявлено на вулиці 44-річну місцеву мешканку без ознак життя. "Для встановлення причини смерті її тіло направлено на судово-медичну експертизу. Обставини трагедії з’ясовує слідство", - сказано в повідомленні.

Третій випадок смерті зафіксовано в селі Марківка Терешківської територіальної громади. Під час виїзду на місце події поліцейські виявили поблизу місцевого магазину мертвого місцевого чоловіка 1985 року народження. Його тіло також направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

"За попередньою інформацією, є припущення, що у всіх трьох випадках смерть, ймовірно, настала через переохолодження. Тож закликаємо громадян дотримуватися заходів безпеки під час перебування на вулиці, особливо в зимовий період. Враховуйте погодні умови та бережіть себе від переохолодження", - сказано в повідомленні.

При цьому в поліції зазначають, що, за даними Полтавського обласного центру з гідрометеорології, в області протягом 20-23 січня спостерігається температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, вночі сніг, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

У листопаді жертвами негоди також стали три українці

Наприкінці листопада 2023 року на вулицях Одеси знайшли трьох загиблих, які ймовірно стали жертвами негоди.

У пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області зазначили, що інцідент стався у Приморському районі міста. Було призначено відповідні експертизи.

У пресслужбі зазначали, що зовнішніх ознак насильницької смерті на тілах не виявлено, тому за однією з версій - люди загинули через переохолодження.

За фактом цих подій відкрито кримінальні справи за ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

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