Особовий склад поліції Івано-Франківської області підняли за тривогою.

На Прикарпатті поліцейські проводять спецоперацію для розшуку чоловіка, який вбив пацієнта стоматології.

Про це повідомляють у секторі комунікації поліції Івано-Франківщини.

О 18:45 лікар-стоматолог повідомив в поліцію, що у місті Яремче вбили людину.

За його словами, у приміщення стоматологічного кабінету забіг невідомий чоловік і кілька разів вистрілив у пацієнта. Після цього він одразу втік.

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Особовий склад поліції Івано-Франківської області підняли за тривогою. У пошуках нападника задіяні всі оперативні служби та наряди поліції.

На місці події працюють криміналісти, кінологи та слідчо-оперативна група.

За даними "Галицького кореспонденту", вбили Ігоря Дутку, кримінального авторитета на прізвисько "Сухий".

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині дівчину у важкому стані госпіталізували до лікарні після візиту до стоматолога.

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