За словами очевидців, людині перерізало ноги.

На приміському вокзалі Київ-Пасажирський чоловік заснув на коліях, і його переїхав поїзд.

Про це в неділю, 1 серпня, на своїй сторінці у Facebook розповів журналіст Олександр Рудоманов.

За його словами, чоловік був нетверезий і позбувся ніг, проте вижив.

"П'яному, який заснув на коліях, перерізало ноги на приміському вокзалі Київ-Пасажирського. Очевидець каже, що чувак наче живий, забрала "швидка", - повідомив Рудоманов.

Він також зазначив, що можуть бути зміни в розкладі поїздів.

Читайте такожНа Львівщині чоловік випав з потяга під час руху"Можливі затримки приміських поїздів, які їдуть ділянкою Київ-Пасажирський - Дарниця", - додав журналіст.

Під постом один із коментаторів розповів, що, ймовірно, люди нерідко ось так засинають біля залізничних шляхів.

"Десь місяць тому їхали в Київ. Зраночку гляділи у вікно - сплячих вздовж колій чимало", - написав користувач.

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Автор: Катерина Комолова