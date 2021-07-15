У Києві на червоній лінії метро людина потрапила під потяг.
Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, потяги курсували від станції "Хрещатик" до "Академмістечка".
"На перегоні "Дарниця" - "Лівобережна" людина потрапила під потяг", - йдеться у повідомленні.
Станом на 19:20 рух поїздів метро відновлено у звичайному режимі.
Фото з місця подій оприлюднив "Київ оперативний". На ньому можна бачити, що співробітники надзвичайних служб прибули до станції метро "Дарниця". Тіло загиблого забрали з колії.
В соцмережах повідомляється, що через затримку руху потягів на станціях утворились натовпи і черги.
Як повідомляє "Інформатор" з посиланням на джерела, загиблий - чоловік 1991 року народження. Відомо, що він переходив колію в невстановленому місці і потрапив під потяг. Як стверджується, тіло загиблого розрізало навпіл.
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