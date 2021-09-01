У Деснянському районі Києва горить ринок "Юність", відео інциденту опублікували очевидці.
Як повідомляється в публікації dtp.kiev.ua, вчора була зроблена спроба знесення МАФів ринку.
На кадрах з місця подій можна бачити, що над ринком піднявся великий стовп диму. Частина дорожньої смуги перекрита, поруч находтся спецтехніка.
У серпні повідомлялося про пожежу на Троєщинському ринку у Деснянському районі Києва.
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Раніше повідомлялося, що в Малиновському районі Одеси сталась масштабна пожежа в торгових павільйонах "Конфіскат" з одягом і взуттям. Полум'я швидко поширювалося по горючих матеріалах - товару, оздобленню приміщень.
Пожежники ліквідували пожежу на площі в 400 кв.м. вдалося врятувати від знищення частину павільйону і знаходився в ньому товар.
Загиблих і постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучалися 39 рятувальників та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Причина загоряння та збитки встановлюються.
Як повідомили в соціальних мережах місцеві жителі, частина приміщень вигоріла повністю, від товару, оргтехніки та іншого вмісту павільйонів нічого не залишилося.