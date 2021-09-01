У Києві 1 вересня не обійшлося без ДТП, на День Знань біля КНУ імені Шевченка збили студентку. Дівчина, судячи з усього, сильно поспішала на навчання, тому і перебігала через дорогу.
Про це повідомили в Telegram-каналі dtp.kiev.ua, очевидці ДТП поділилися відео з моментом аварії.
Інцидент стався на бульварі Тараса Шевченка, поруч зі столичним вишем. Дівчина в рожевому костюмі намагалася перебігти дорогу і, мабуть, не помітила автомобіль, що наближається. У підсумку студентка "зачепилася" за бік машини Toyota і сильно вдарилася об дзеркало.
"Отримала множинні травми, госпіталізована бригадою швидкої. Попередньо, жити буде. Швидка їхала довше, ніж могла", - зазначено в повідомленні від очевидців.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Києві батьки "втратили" машинку з дитиною на ескалаторі, моторошний інцидент потрапив на відео.
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