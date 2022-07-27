Білорусів особливо цікавили укріплення на прикордонних територіях.

На Рівненщині викрито 21-річного чоловіка, який передав білоруським правоохоронцям дані про підрозділи Збройних сил України.

Про це у своєму Telegram повідомляє СБУ.

"Служба безпеки викрила зловмисника, який "злив" інформацію про розташування блокпостів, дислокацію і переміщення живої сили й техніки ЗСУ, а також інших військових формувань на території західної України. "Сусідів" особливо цікавили укріплення на прикордонних територіях", - йдеться у повідомленні.

Як встановило і документально засвідчило слідство, інформатор передав дані білоруським правоохоронцям під час незаконного перетину кордону.

Перевіряється інформація про інші "візити" чоловіка до ворожих правоохоронців і спецслужб.

Фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавленні волі строком від п’яти до восьми років. Досудове розслідування триває.

За даними прокуратури Рівненської області, проти жителя Івано-Франківщини відкрито кримінальне провадження щодо поширення інформації про розташування об’єктів Збройних сил України та їх ідентифікацію на місцевості, коли така інформація не розміщувалася у відкритому доступі, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві викрили коригувальницю вогню, яка збирала координати об'єктів для ракетних ударів по столиці. За даними спецслужб, окупанти планували використовувати ці дані для ракетних ударів і диверсійних заходів у Києві.

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