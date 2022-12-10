Подія сталася під час незаконної вирубки лісу.

У Рівненській області на міні підірвався причіп трактора, який належав двом незаконним лісорубам.

"Сьогодні в лісах поблизу Зарічного на міні підірвався причіп трактора. На щастя, водій та пасажир не постраждали. Ситуація сталася, коли місцеві жителі займалися незаконною вирубкою лісу. Під час розвороту трактор збив табличку маркувального знаку мінне поле. А винуватці були затримані після спроби втечі", - повідомив у Telegram-каналі голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Коваль наголосив, що на Рівненщині продовжує діяти заборона відвідувати ліси.

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Ситуація з мінами в Україні

7 грудня у Херсонській області під час виконання завдання на мінах підірвалась група поліцейських з Черкаської області.

Внаслідок підриву загинули: начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового сектора реагування патрульної поліції Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

Ще четверо правоохоронців дістали поранень.