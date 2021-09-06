Всього у кабіні перебували 25 осіб.

Мінімум дев'ять осіб загинули в результаті обриву каната транспортної кабіни на шахті "Червоний партизан" в так званій "ЛНР".

Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство "Інтерфакс", посилаючись на джерело в так званих "екстрених службах "ЛНР".

"В результаті аварії загинули, попередньо, дев'ять осіб", - повідомило джерело.

За його словами, всього в кабіні перебували 25 осіб.

"Інформації по інших в кабіні поки немає", - сказало джерело.

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Інші смертельні інциденти на шахтах окупованого Донбасу

25 квітня 2019 року, в результаті вибуху на шахті "Східкарбон" в селищі Юр'ївка загинули 17 гірників. Селище розташоване біля Луганська і контролюється бойовиками "ЛНР".

У листопаді 2020 року на шахті ім. Скочинського в підконтрольному бойовикам Донецьку сталася пожежа. В результаті постраждали три особи, ще четверо загинули.

Автор: Денис Прядко