Рятувальникам вдалося врятувати ще одного чоловіка.

В українських Карпатах загинув турист. Тіло мандрівника знайшли рятувальники на схилах Говерли.

"8 жовтня об 11:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час спуску двох туристів зеленим маршрутом з гори Говерла вони заблукали і потребують допомоги рятувальників. О 12:15 для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено ДПРВ Ворохта-2 та рятувальників поста Заросляк", - йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області у Facebook.

Відзначається, що о 14:20 одного з туристів виявили між "синім" та "зеленим" маршрутом та доставили на базу Заросляк.

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"Згодом між Говерлівським водоспадом і синім маршрутом був знайдений 2-й турист (без ознак життя), рятувальниками проводилися реанімаційні заходи, проте безуспішно. Рятувальники тіло загиблого транспортували до підніжжя гори та передали працівникам поліції", - зазначили рятувальники.

У зв'язку з цим туристів закликали відповідально ставитися до походів, не виходити на високогір'я в період ускладнення погодних умов та дотримуватися правил безпеки в горах.

Ситуація в Карпатах - останні новини

8 жовтня на горі Піп Іван в ккраїнських Карпатах випав перший сніг, який покрив землю щільним шаром. Крім того, в горах був сильний вітер, а температура повітря опустилася майже до нуля.

Також туристи повідомили про сніг на Говерлі.

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