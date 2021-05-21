Індивідуальні заняття пропонувалися для дошкільної підготовки дітей

У Біляївському районі Одеської області оголошено підозру подружжю, які вчиняли сексуальне насильство над малолітніми дітьми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, встановлено, що протягом кількох років 53-річна жінка, маючи педагогічну освіту, за місцем свого проживання займалася підготовкою дітей до школи.

Індивідуальні приватні уроки «психолога-логопеда» тривалістю годину двічі на тиждень надавалися дітям віком від 3 до 10 років.

Під час проведення приватних занять у її 57-річного чоловіка виник умисел, спрямований на задоволення своєї статевої пристрасті з малолітніми відвідувачами занять.

Читайте такожКиївський дитячий фотограф виманював у дітей інтимні фото в InstagramЯк зазначається, жінка має відповідні педагогічні навички у спілкуванні з дітьми та спеціальні знання в галузі дитячої психології. Тому вона змогла створити своєму чоловікові прийнятні умови для вчинення злочину, тим самим позбавивши потерпілих можливості уникнути сексуального насильства.

«Жінка серед дітей, які відвідують уроки, визначала тих, стосовно яких можливо здійснювати кримінальні злочини і, за допомогою психологічного впливу, схиляла їх до участі в діях сексуального характеру», - повідомили в прокуратурі. При цьому, вона знала, що потерпілі не будуть розголошувати або інформувати когось про те, що відбувається на «уроках».

Таким чином, з травня по липень 2020 року підозрюваний неодноразово здійснював стосовно 4-річного хлопчика і 3-річної дівчинки сексуальне насильство.

У свою чергу підозрювана, спостерігаючи за цим, пояснювала дітям, що це «гра», де вони повинні брати активну участь і поводитися добре, виконувати накази чоловіка, а за хорошу поведінку отримають солодощі.

Крім того, малюкам пояснювали, що дорослим не потрібно розповідати про так звані «іграх», мотивуючи це тим, що це їхня спільна таємниця, про яку ніхто не повинен знати.

Як уточнили в регіональному главку Нацполіції, індивідуальні заняття пропонувалися для дошкільної підготовки дітей. Батьки приводили дітей на індивідуальні заняття, залишаючи наодинці з «педагогом».

«Щоб діти не розповіли батькам про розпусні «ігри», дружина педофіла вдавалася до прийомів психологічного тиску, залякуючи їх», - зазначили в поліції.

Правоохоронці зібрали доказову базу про розбещення двох дітей, 2015 і 2017 років народження.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання вилучено комп'ютерну техніку, носії інформації та мобільні телефони.

Подружжю оголошено про підозру за ч. 4 і ч. 6 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. За скоєний злочин зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ятнадцять років або довічно.

Зараз до суду подано клопотання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова