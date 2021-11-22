33-річний житель Сумської області був у розшуку.

На Сумщині знайшли повішеним чоловіка, який був підозрюваним у жорстокому вбивстві. Труп 33-річного жителя Глухівського району виявили в яблучному саду.

Про це повідомляє видання Глухов.info.

Так, в селі Уланово місцевий житель виявив в яблучному саду тіло чоловіка. Труп висів на дереві. Про моторошну знахідку мешканець Сумщини повідомив у поліцію.

Правоохоронці прибули на місце інциденту і впізнали повішеного чоловіка. Ним виявився 33-річний місцевий житель, який був одним з фігурантів у жорстокому вбивстві. Чоловік був у розшуку.

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Поліція затримала трьох підозрюваних, а четвертий зник. Тепер же його знайшли повішеним, весь цей час він був переховувався від правоохоронців.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Полтавщині чоловіка засудили до довічного ув'язнення за жорстоке вбивство батьків. Він забив їх сокирою і спалив.

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Автор: Поліна Кузенко