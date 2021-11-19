Син вбив батьків сокирою та підпалив будівлі, де вони перебували.

На Полтавщині 29-річного чоловіка засудили до довічного позбавлення волі за умисне вбивство своїх батьків.

Про це повідомляє прес-служба Полтавської обласної прокуратури.

Зазначається, що через пристрасть обвинуваченого до азартних ігор, що призводила до фінансових боргів у родині, між ним та батьками часто виникали конфлікти.

"У липні 2019 року після з’ясування стосунків син вдарив сокирою по шиї батька, який перебував у флігелі, а невдовзі за допомогою сокири та ножа позбавив життя матір, яка спала в будинку", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУгрожал расправой: в Краматорске мужчина изнасиловал 11-летнюю девочкуЗа висновками експертів, обом батькам було завдано не менше 15 ударів, несумісних із життям.

Також з метою приховування скоєних злочинів син підпалив флігель і будинок та з місця події зник, а коли побачив рятувальників, яких викликала сусідка, повернувся додому та навіть допомагав гасити пожежу.

За інформацією прокуратури, чоловік скоїв вбивство батьків у період іспитового строку, бувши засудженим за крадіжки.

Полтавський районний суд визнав його винним у двох умисних вбивствах, одне з яких вчинене з метою приховати інше, та умисному знищенні майна шляхом підпалу (ч. 1 ст. 115, п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 КК України) та засудив до довічного позбавлення волі.

Як раніше повідомляв УНІАН, суд виніс вирок обвинуваченій в умисному вбивстві інструктора полтавського тиру у 2020 році Вероніці Моториній. Вона проведе за ґратами 15 років.

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Автор: Світлана Макринська