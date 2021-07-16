У приміщенні, яке раніше використовувалося як курник, облаштували житлову кімнату й провели туди світло. Попередньо відомо, що сім'я загиблої дитини родом із Закарпаття.

На Тернопільщині під час пожежі у підсобному приміщенні загинула дворічна дівчинка.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Тернопільській області.

Згідно з інформацією, про загоряння підсобного приміщення на лінію "102" повідомив 15 липня житель села Нова Могильниця. Пожежа спалахнула близько 18:00.

"Після того, як вогонь загасили, в приміщенні під ліжком пожежники виявили бездиханне тіло дворічної дівчинки. Правоохоронці припускають, що дитина злякалася та сховалася туди від пожежі", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Києві чоловік стрибнув з залізничного мосту в парку й загинув (фото)За попередньою інформацією, потерпілі – уродженці Закарпатської області. Вони в підсобному приміщенні, яке раніше використовувалось як курник, облаштували житлову кімнату й провели туди світло.

"Родина багатодітна. На момент події старші діти пішли на річку, четверо дорослих в будинку дивилися телевізор, а найменші гралися на подвір'ї. В якийсь момент батьки почули звуки, схожі на вибух. Коли вийшли, то побачили, що горить будівля", - розповіли в поліції.

Причини загоряння стануть відомі після проведення експертизи. Вирішується питання про внесення даного факту до ЄРДР згідно із статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".

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Автор: Світлана Макринська