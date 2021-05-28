Медики кажуть: помилка сталася через нестачу працівників у морзі.

У Тернопільській області в Борщівській районній лікарні медики переплутали тіла небіжчиць й віддали родичам іншу жінку. Причиною нібито стало те, що обидва тіла були в однакових чорних пакетах.

Про це йдеться в сюжеті місцевого телеканалу Т1.

За словами однієї з місцевих жительок, її односельчанка Надія Двірник померла кілька днів тому у райлікарні від гангрени. Її рідні приїхали за тілом, однак у морзі його вже не було. Виявилося, що його забрали родичі 90-річної бабусі, яка теж померла у цій же лікарні. Те, що ховають чужу жінку, вони зрозуміли, коли могилу вже закопали.

Донька 52-річної жінки розповідає, що підміну помітила, коли відкрила пакет з тілом. Виявила, що там лежить зовсім інша людина. Тим часом Надію Двірник вже поховали в іншому селі замість старенької бабусі.

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Керівництво лікарні своєї провини не визнає, пояснюють: морг є окремою структурою медзакладу. В обласній паталогоанатомічній службі кажуть, що у моргах критично не вистачає працівників, тому і зробили помилку.

У підсумку 52-річну Надію Двірник перепоховали у рідному селі. Жителі обох населених пунктів досі обурені подібним випадком та обговорюють ще одне питання - чи не підміняли і їм тіла родичів, перед похованням.

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Автор: Юрій Годован