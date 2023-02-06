У понеділок, 6 лютого 2023 року, на Вінниччині загинув восьмирічний хлопчик. Він провалився під лід на водоймі.
"Повідомлення про те, що в селі Клебань на річці Сільниця під лід провалилася дитина до надзвичайників надійшло сьогодні о 14:29", – повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
В ДСНС зазначили, що діти поверталися зі школи та вирішили пройтися замерзлою водоймою.
"Під ногами одного із хлопчиків тріснула крига і дитина пішла під лід. Рятувальники, які прибули на виклик, за допомогою спецобладнання розпочали пошуки. На жаль, тіло хлопчика було знайдено вже без ознак життя", – йдеться в повідомленні.
В ДСНС наголошують, що різкі морози не гарантують безпечного перебування на кризі.
Інциденти з провалами під лід
З настанням холодів часто трапляються трагедії на водоймах. Люди виходять на лід та провалюються у воду. Іноді такі інциденти завершуються загибеллю.
Днями у Полтавській області чоловік і 5-місячна дитина провалилися під лід на річці Дніпро. На щастя, їх вдалося врятувати.
У січні в Київській області на річці Рось під кригу провалилася група дітей. Двох дітей було врятовано, одна дитина загинула.