Група ромів напала на чоловіків у формі та била їх ногами, погрожуючи "вбивати" всіх військових.

На Волині отримала продовження скандальна історія з ромами, які спочатку побили ветерана АТО, а потім вибачалися на колінах. Чоловіки вирішили помститися військовим, і жорстоко їх побили. Роми, б'ючи ветеранів, називали їх "нацистами і фашистами".

Все це знімалося на відео, яке аноніми потім відправили в Telegram-канал "Всевидюче Око".

Так, відео з'явилося 14 жовтня, в День захисників і захисниць України. На ньому можна побачити як натовп ромів з особливою жорстокістю б'є чоловіків у військовій формі ООС ЗСУ. Нападники били ветеранів ногами, постраждалі закривали голови руками та намагалися хоч якось захиститися від ударів.

Повідомляється, що інцидент стався в селі Торчин, у Волинській області.

Чоловіки, які били військових, голосно і з матом кричали про те, що ветерани нібито є "нацистами та фашистами". Один з ромів і зовсім погрожував, що буде "знищувати та вбивати" всіх військових.

"Це тобі не Схід... Не Схід... Ти тут без зброї...Один раз знайшов і другий раз знайду", - гнівно кричав чоловік, який бив військового.

Читайте такожНа фестивалі в центрі Києва пролунало антисемітське гасло - в ОЄОУ відреагувалиПісля цього на сторінці Київської міської Ради ветеранів у Facebook АТО з'явився допис, в якому вказувалося, що за імена ромів і їх адреси інформатори можуть отримати винагороду в розмірі 100 тисяч гривень. Однак незабаром публікація була видалена. Багато хто запідозрив, що відео є "постановою".

Ігор Маріо - голова Київської міської Ради ветеранів АТО, на своїй сторінці в Facebook також написав прохання про надання інформації про нападників на військових ромів. За словами Маріо, ніхто не може так чинити щодо військових і залишатися неушкодженим.

"Тварини, біжіть в поліцію. Це ваш єдиний порятунок", - написав голова Ради.

Увага! Відео містить сцени насильства і не рекомендується до перегляду неповнолітнім, особам з вразливою психікою і вагітним жінкам.

Скандал з ромами на Волині: з чого все почалося

4 жовтня стало відомо, що у Волинській області група п'яних ромів побила ветерана АТО через зауваження.

"Учасник АТО просто стояв на зупинці і очікував маршрутку. Він говорив телефоном, коли поруч з'явилися кілька не зовсім тверезих молодих хлопців. Вони почали чіплятися до бійця, той попросив їх поводитися спокійніше: у відповідь на це вони почали наносити по ньому удари", – розповіла свідок інциденту, яка все зняла на відео.

5 жовтня ромам довелося вибачитися. Чоловіків, причетних до побиття учасника антитерористичної операції, яка проходила на Донбасі, знайшли. Зловмисників призвали встати на коліна і вибачитися, все це також знімалося на відео.

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Автор: Поліна Кузенко