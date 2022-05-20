Зловмисникам повідомлено про підозру, їм загрожує від семи до дев'яти років позбавлення волі.

На Закарпатті ділки організували незаконне переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон водним шляхом, для чого видавали охочим гідрокостюми.

Про це повідомила Національна поліція України.

"Троє чоловіків віком від 23-х до 29-ти років налагодили "схему" переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон до однієї з країн ЄС. Для реалізації злочинного наміру підозрювані намагалися визначити інформацію про час та місце несення служби прикордонних нарядів вздовж річки Тиса. Надалі видавали охочим гідрокостюм для "трансферу", - зазначено у повідомленні.

Наразі двом фігурантам оголошено підозри за частиною 2 статті 332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Одеській області прикордонники спільно зі співробітниками Національної поліції та ТрО виявили 26-річного українця, який планував виїхати з України у жіночому одязі. Чоловік хотів потрапити до Молдови.

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