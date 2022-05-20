На Закарпатті ділки організували незаконне переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон водним шляхом, для чого видавали охочим гідрокостюми.
Про це повідомила Національна поліція України.
"Троє чоловіків віком від 23-х до 29-ти років налагодили "схему" переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон до однієї з країн ЄС. Для реалізації злочинного наміру підозрювані намагалися визначити інформацію про час та місце несення служби прикордонних нарядів вздовж річки Тиса. Надалі видавали охочим гідрокостюм для "трансферу", - зазначено у повідомленні.
Наразі двом фігурантам оголошено підозри за частиною 2 статті 332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.
Як раніше повідомляв УНІАН, в Одеській області прикордонники спільно зі співробітниками Національної поліції та ТрО виявили 26-річного українця, який планував виїхати з України у жіночому одязі. Чоловік хотів потрапити до Молдови.